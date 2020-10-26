Муниципальные Дома культуры получат субсидии на развитие материально-технической базы

Подведены итоги конкурса на предоставление субсидий из областного бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных Домов культуры в населенных пунктах Мурманской области с числом жителей до 50 тысяч человек.

Для финансирования проектов модернизации культурно-досуговых учреждений из федерального бюджета в рамках проекта «Местный Дом культуры» Мурманской области на 2021-2023 годы выделено более 6 млн рублей. С учётом регионального софинансирования в 2021 году 2,8 млн рублей будет направлено на проведение ремонтных работ и приобретение оборудования для муниципальных Домов культуры Кольского, Терского, Ковдорского районов, Кировска и Оленегорска. Ещё пять учреждений получат финансовую поддержку в 2022 году и четыре – в 2023 году.

Культурно-досуговыми учреждениями будут приобретены современные звук и свет, оборудование для проведения виртуальных экскурсий и онлайн-трансляций, новые кресла в зрительные залы и одежда сцены.

Как сообщает региональное Министерство культуры, направление «Местный Дом культуры» федерального проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» призвано обеспечить развитие и совершенствование материально-технического оснащения Домов культуры в населенных пунктах с числом жителей меньше 50 тысяч человек. Нередко в небольших населенных пунктах Дома культуры выступают единственным культурным, досуговым центром, местом реализации творческих и общественных инициатив.