Муниципальные инвест-команды Мурманской области обучают поиску перспективных ниш в рамках новой Школы инвестиционных уполномоченных

26 сентября в Мурманске в Центре управления регионом стартовал пятый модуль Школы инвеступолномоченных. Обучение проводится в рамках нового Регионального инвестиционного стандарта, который в 2023 году внедряется по всей стране.

Темой пятого модуля Школы инвеступолномоченных стал поиск инвестиционных ниш в муниципалитетах. Для этого приглашенные эксперты Евгений Сучков и Антон Язовских из Национального института инвестиционного развития территорий проведут теоретический курс и практический мастер-класс. Основная специализация деятельности приглашённых специалистов направлена на инвестиционное профилирование регионов и муниципальных образований.

На протяжении 2,5 лет инвеступолномоченными в Мурманской области по поручению губернатора Андрея Чибиса назначаются должностные лица на уровне глав и заместителей глав администраций муниципалитетов с целью помогать бизнесу реализовать свои проекты на территориях. За это время муниципалитеты сформировали собственные подходы работы, в результате чего инвесторы активнее пользуются мерами государственной поддержки и быстрее запускают проекты, тем самым влияя на укрепление инвестиционного климата в муниципалитете и регионе.

«Поиск перспективных инвестиционных ниш - это переход от теоретического обучения, которым мы занимались на протяжении двух лет, в практическую плоскость. В результате муниципальным инвест-командам предстоит разрабатывать и представлять ниши при поддержке регионального правительства и Корпорации развития на встречах инвеступолномоченных с бизнесом, которые на данный момент регулярно проводятся в большинстве муниципалитетах», - сказал генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артём Кукса.

Пятый модуль Школы инвеступолномоченных проводятся в рамках нового Регионального инвестиционного стандарта (РИС 2.0), который в этом году внедряется по всей стране под руководством Минэкономразвития РФ. Цель РИС 2.0 - усовершенствовать и стандартизировать подходы работы с инвесторами, пояснил заместитель министра развития Арктики и экономики Дмитрий Титаренко.

«Регстандарт регламентирует порядок взаимодействия с инвесторами и оптимизирует сроки предоставления услуг. Сейчас дополнительно федеральными коллегами также разрабатывается муниципальный инвестстандарт, который предстоит внедрять субъектам на территориях. Поэтому мы решили уделить часть обучения, рассказав о предстоящих изменениях коллегам. Тем более, с уверенностью можно сказать, что и институт инвеступолномоченных, и регулярные Школы станут частью нового муниципального стандарта», - сказал Дмитрий Титаренко.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, колы инвеступолномоченных проводятся два раза в год, начиная с 2021 года. Обучение организует Корпорация развития Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru