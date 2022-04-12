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Мурманская область. Арктика (16+)12.04.22 13:30

Муниципальные образования готовятся к прохождению паводкового периода

Один из вопросов повестки вчерашнего оперативного совещания в правительстве традиционно посвящен качеству содержания муниципалитетов Мурманской области. Как сообщил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков, за прошедшую неделю убрано свыше 4300 дворовых территорий, очищено 13 квадратных километров улично-дорожной сети, 808 муниципальных лестниц и 1714 кровель. Вывезено порядка 144 тысяч кубометров снега.

Алексей Лыженков: «Обращаю внимание глав администраций на продолжение работы по оперативному вывозу снега, учитывая приближение паводкового периода. Также прошу обратить внимание на появляющийся после таяния снега мусор».

В системе мониторинга уборки территорий создано 1146 заданий, из них выполнено на 100% – 1084. Муниципалитеты со 100-процентным выполнением заданий по очистке УДС от снега: Мурманск, Оленегорск, Апатиты, Кировск, Полярные Зори, Кольский район, Терский район.

Мониторинг обращений на портале «Наш Север», «горячей линии ЖКХ», социальных сетях показал: из 197 обращений на сегодняшний день 112 исполнено.

Ещё одним вопросом повестки в части, касающейся Минэнерго и ЖКХ, стала подготовка региона к паводковому периоду.

Докладывая, Алексей Лыженков подчеркнул, что для безопасного прохождения паводкового периода на территории Мурманской области администрациями муниципальных образований проводятся все необходимые мероприятия: осуществляется подготовка дождеприёмных колодцев, ливневых канализаций, водоотводящих лотков, объектов электросетевого хозяйства. Сформированы аварийные бригады, для отвода талых вод подготовлены мешки с песком, трапы/полеты.

О полном выполнении необходимых противопаводковых мероприятий отчитались Апатиты с подведомственной территорией, Мончегорск с подведомственной территорией, Терский район, Молочный, Зеленоборский и Туманный.

Субъектами электроэнергетики и ресурсоснабжающими организациями также проведены противопаводковые мероприятия: утверждены планы по обеспечению надежной работы вверенных объектов, сформированы аварийные бригады, подготовлен запас материалов и техники. По опыту прошлых периодов определены перечни объектов, находящихся в зонах повышенных рисков. В случае необходимости предусмотрено привлечение сил и средств для проведения аварийно-восстановительных работ.

Отдельно глава ведомства отметил подготовку областных предприятий АО «МЭС» и ГОУП «Мурманскводоканал».

Как сообщает Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, во избежание подтопления на котельной «Северная» ежедневно проводится проверка смотровых колодцев с фиксированием в журнале показаний уровня воды. Подготовлены к работе мотопомпы, погружные насосы и ассенизационные машины.

На период паводка ГОУП «Мурманскводоканал» работает по усиленному графику контроля источников питьевого водоснабжения, воды перед подачей в распределительную сеть. Предприятием обеспечен необходимый запас реагентов и хлора.

«В настоящее время системы водоотведения, находящиеся на балансе предприятия, находятся в технически исправном состоянии, сбоев в работе нет», – завершил доклад министр.

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Последние комментарии

Матвей
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Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер
10.04.22 00:14
Может всё из-за того, что на пути к школе воздвигли памятник спиной к школе, а ликом на запад?
Комментарий к новости:В Мурманске продолжается реконструкция здания одного из старейших образовательных учреждений областного центра – школы №1
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