Муниципальные образования региона в 2022 году получат финансовую поддержку из средств областного бюджета на развитие физкультурно-спортивной работы

Губернатор Андрей Чибис подписал постановление правительства Мурманской области об утверждении правил предоставления субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям на развитие физкультурно-спортивной работы, на оказание финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, а также по виду спорта «хоккей» в рамках реализации соглашений между правительством Мурманской области и градообразующими предприятиями.

Субсидии в размере 41,4 млн рублей будут предоставлены муниципальным спортивным школам, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, а также отделению хоккея Кировской спортивной школы, которая занимается подготовкой спортивного резерва для сборных команд страны в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в размере 6,4 млн рублей. За счёт субсидий предусматриваются затраты на осуществление тренировочного процесса, обеспечение спортивным оборудованием, спортивным инвентарем и экипировкой.

Источником финансового обеспечения реализации постановления являются средства областного бюджета, предусмотренные государственной программой, с учётом закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, ранее Андрей Чибис поручил простимулировать муниципальные образования, набравшие наивысший рейтинг по итогам работы в сфере физической культуры и спорта в 2021 году и сдавшие до 10 февраля отчетность. Субсидия в размере 9 млн рублей будет выделена четырем муниципалитетам. Денежные средства можно будет потратить на установку спортивных площадок различного типа, приобретение спортивного и игрового оборудования и инвентаря, музыкального оборудования для организации и проведения физкультурных мероприятий.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439016/#&gid=1&pid=1