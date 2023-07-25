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Мурманская область. Арктика (16+)25.07.23 16:30

Муниципальные служащие повысят квалификацию в Школе арктического гостеприимства

В Мурманской областной научной библиотеке состоялся первый обучающий семинар программы «Муниципальный турликбез», организованный в рамках проекта «Школа арктического гостеприимства» (ШАГ).

Проект реализует комитет по туризму Мурманской области совместно с Кольским научным центром Российской Академии Наук. Его цель – повышение уровня профессиональных компетенций всех участников туриндустрии. Планируется серия обучающих семинаров для разных категорий слушателей. Одной из задач программы «Муниципальный турликбез» является не только повышение уровня теоретических знаний, но также отработка практических навыков и обмен лучшими практиками между муниципальными специалистами в сфере туризма и культуры.

Первыми на обучение приглашены представители муниципальных органов власти и агентств развития территорий, курирующие вопросы культуры и туризма, а также сотрудники туристских информационных центров региона.

В ходе семинара специалисты регионального комитета по туризму рассказали более чем 35 участникам из 13 муниципалитетов о законодательных основах туризма, об алгоритмах эффективной работы с бизнес-сообществом, об интеграции в туризм учреждений культуры. Во время тренинга муниципальные специалисты смогли проанализировать и обсудить лучшие практики в сфере развития туристической инфраструктуры, работы с кадрами, разработки маршрутов. Так, специалисты Мурманской областной научной библиотеки рассказали о формировании библиотечных маршрутов и внедрении их в туристический бизнес.

«В рамках проекта «Школа арктического гостеприимства» мы открываем серию семинаров, призванных вовлечь и объединить усилия всех муниципальных образований региона в развитие сферы туризма и гостеприимства нашего региона. Нынешняя встреча – начало большой совместной работы. Успехи муниципалитетов мы сможем изучить с помощью туристического рейтинга, начиная с сентября этого года. Благодаря региональному турпорталу мы будем отслеживать активность включения муниципалитетов в развитие туристической отрасли, учитывая ряд показателей, таких как «объекты туристского интереса», «аттестованные гиды», «события», «туристические маршруты», «участие в господдержке» и другие. С помощью этой системы мы сможем видеть объективную картину и динамику развития каждого муниципалитета, исключить влияние субъективных факторов, а также отслеживать проседающие критерии и, соответственно, оказывать помощь и поддержку для улучшения работы по этим направлениям», – отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Фото: https://gov-murman.ru

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