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Мурманская область. Арктика (16+)07.12.21 08:45

Муниципальные спортшколы Мурманской области получают государственную поддержку

На оперативном совещании 16 декабря в правительстве Мурманской области министр спорта Светлана Наумова доложила о мерах поддержки муниципальных спортивных школ, осуществляющих спортивную подготовку на территории региона.

Ежегодно, начиная с 2020 года, муниципальным спортивным школам, осуществляющим подготовку спортивного резерва в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки из областного бюджета выделяются денежные средства на организацию и проведение тренировочных мероприятий, участие в официальных спортивных соревнованиях и на приобретение спортивного оборудования и инвентаря.

Так, в 2020 году государственную поддержку в размере более 39,4 млн рублей получили 7 муниципальных спортивных школ на приобретение оборудования и инвентаря по всем видам спорта, начиная с групп начальной подготовки и заканчивая группами высшего спортивного мастерства, в том числе 8 млн рублей получили спортивные школы Кировска и Апатитов в рамках реализации соглашения между правительством Мурманской области и градообразующими предприятиями.

В 2021 году поддержка была оказана уже 12 муниципальным спортивным школам в размере 41,4 млн рублей на приобретение оборудования и инвентаря и проведение тренировочных мероприятий, в том числе 6,4 млн рублей в рамках реализации соглашения между правительством Мурманской области и градообразующими предприятиями (спортивная школа Кировска).

«В 2022 году данная поддержка будет продолжена. Из средств областного бюджета муниципальным спортивным школам будет выделено 47,8 млн рублей», – отметила Светлана Наумова.

Поддержка спортивных школ муниципального и регионального уровня оказывается и в рамках реализации нацпроекта «Демография». За счет субсидии из федерального и областного бюджета в 2020 году приобретено оборудование для Мончегорской и Кировской спортивных школ на общую сумму 30,7 млн рублей, а до 4 государственных спортивных школ была доведена сумма в размере 8,4 млн рублей. В текущем году размер субсидии составил 26,5 млн рублей. Она была доведена до муниципальных спортивных школ Мурманска, Мончегорска, Апатитов, а также Кировской СШОР по горнолыжному спорту и Мурманской областной спортивной школы.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в 2022 году в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» планируется осуществить закупку автобуса для Кандалакшской школы по натурбану, экипировки, инвентаря и оборудования для отделений натурбана, горнолыжного спорта и футбола спортивным школам, подведомственным министерству спорта Мурманской области.

В завершении своего доклада Светлана Наумова сообщила о том, что Международной федерацией лыжного спорта была дана высокая оценка уровню организации и проведения серии спортивных соревнований, прошедших в ноябре этого года в Кировске и Полярных Зорях в рамках Кубка и Чемпионата России по горнолыжному спорту. Соревнования были включены в Международный календарь FIS. Свою признательность за поддержку и значительный вклад в развитие горнолыжного спорта также выразил технический делегат FIS в своем благодарственном письме в адрес губернатора Мурманской области.

 

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