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Мурманская область. Арктика (16+)04.02.21 13:00

Муниципальные заказчики региона начали вести закупки малого объёма на специализированной торговой площадке «Малые закупки»

С 1 января 2021 года муниципальные заказчики Мурманской области наравне с государственными стали осуществлять закупки «малого объёма» через региональную торговую площадку «Малые закупки».

Ранее такие закупки муниципальные заказчики региона осуществляли самостоятельно, без использования специализированных торговых систем.

Доступ к региональной торговой площадке «Малые закупки» правительство области предоставило муниципалитетам в декабре 2020 года для обеспечения открытости и прозрачности закупок «малого объема».

Платформа существует с 2015 года, на сегодняшний день количество зарегистрированных на площадке поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составляет более 8400. Ежегодно это количество увеличивается в среднем на 1400 участников.

Торговая площадка «Малые закупки» позволяет предпринимателям расширить круг потенциальных потребителей своих товаров и услуг. Заказчиками выступают образовательные, медицинские организации, учреждения культуры и другие.

Наиболее востребованные категории товаров на площадке: компьютерная техника, канцелярские и хозяйственные товары, продукты питания, программное обеспечение, услуги полиграфии, ремонт и обслуживание приборов и систем, услуги по автоперевозкам.

Напомним, что доступ к платформе открытый, просмотреть информацию об объявленных, текущих и завершенных закупках может любой пользователь сети Интернет. Подать заявку на участие в закупке также может любой участник, зарегистрированный для работы в системе и заинтересованный в поставке продукции или оказании соответствующих услуг.

Стоит отметить, что регистрация осуществляется без электронной подписи и на безвозмездной основе.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, торговая площадка «Малые закупки» показала свою эффективность и в части расходования бюджетных средств. Так, экономия по состоявшимся в 2020 году закупкам составила более 213 млн рублей. Всего за 2020 год на торговой площадке «Малые закупки» проведено более 19 тысяч закупок на общую сумму более 1,8 млрд рублей.

 

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