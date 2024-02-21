Муниципальный ресурсный центр города Мурманска по обучению пилотированию БПЛА работает в Кадетской школе

Образовательная программа центра по этому направлению рассчитана на учеников в возрасте от 11 до 17 лет.

На занятиях ребята изучают необходимую теорию — устройство дрона, правила безопасности и законы, регламентирующие использование беспилотных летательных аппаратов. Также курс предусматривает обучение пилотированию БПЛА на симуляторах и практическую часть. Для этого было закуплено всё необходимое оборудование.

Муниципальный ресурсный центр вчера посетил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин, который отметил, что в дальнейшем центр планирует активно сотрудничать с Главным управлением МЧС России по Мурманской области, воинскими частями Северного флота, Центром гражданско-патриотического воспитания «НаСевереЖить», Центром подготовки операторов по управлению дронами Северного флота, Мурманским арктическим университетом.

По завершении освоения образовательной программы предусматривается проведение для обучающихся соревнований по управлению БПЛА.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26762&page=1