Муралы из Мурманска и Кандалакши признаны одними из лучших в городах Арктической зоны РФ

Объявлены результаты межрегионального конкурса лучших практик применения монументальной живописи при благоустройстве городской среды общественных и дворовых территорий в городах Арктической зоны РФ, который был организован в рамках фестиваля «Берингов пролив». В числе победивших объектов – муралы Мурманска и Кандалакши.

Фестиваль проходит в Анадыре со 2 по 7 августа. Его цель – поощрение и распространение лучших реализованных проектов в сфере благоустройства заполярных городов.

Участие в конкурсе приняли 7 регионов, отборочный тур прошли 47 заявок. Работы оценивались в двух номинациях: «Лучший дизайн монументальной живописи в Артике» и «Лучшее применение современных материалов и методик при создании монументальной живописи в Артике» (специальный приз).

Мурманский мурал «Свитер с медведями» занял второе место в номинации «Лучший дизайн монументальной живописи в Арктике». Его автор – председатель Мурманского отделения ВТОО «Союз художников России», специалист АНО «Центр городского развития Мурманской области» Мария Михайленко. Объект был создан в 2019 году, вошёл в сборник «100 муралов России».

Победу в номинации «Лучшее применение современных материалов и методик при создании монументальной живописи в Артике» жюри присудило муралу из Кандалакши. Автор идеи Александр Трунковский, художник Анастасия Андряшина. Объект был создан в 2021 году в соответствии с разработанным дизайн-кодом города.

Как отмечают в региональном Министерстве градостроительства и благоустройства, монументальная живопись на фасадах зданий и технических сооружений решает ряд важных задач: индивидуализирует пространство, создаёт локальные точки притяжения и помогает в навигации, а такжеминимизирует вероятность вандализма. По статистике на локациях с нанесенным муралом надписи и реклама появляются гораздо реже.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, планомерная работа с муралами в столице Кольского заполярья ведётся с 2019 года. Благодаря фестивалю урбан-арта «Рост» за два года в Ленинском округе Мурманска было создано более 30 муралов.

Проект включён в комплексный план мероприятий «Наш Мурманск», который входит в народную стратегию «На Севере-жить. 2030», созданную по инициативе губернатора Андрея Чибиса на основании пожеланий жителей региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/