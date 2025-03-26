Материал подготовлен с использованием искусственного интеллекта

Арктические регионы и Дальний Восток открывают беспрецедентные возможности для карьерного роста и реализации амбициозных проектов, предлагая уникальные условия для развития интеллектуальных и цифровых инициатив. Специализированные образовательные программы, такие как «Муравьев-Амурский 2030», формируют новую волну высокопрофессиональных управленцев, способных решать сложные задачи и внедрять инновационные технологии. Ключевым фактором успеха становится комплексная поддержка кадров, включая цифровизацию и глубокую интеграцию с региональными проектами, что обеспечивает высокую производительность и устойчивое развитие территории. К этому мнению пришли участники сессии «Муравьев-Амурский 2030: карьера в Арктике и на Дальнем Востоке – выбор сильных» на Международном арктическом форуме – 2025.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Высокий потенциал человеческих достижений

«Принимая этот вызов, ребята получают шанс на достижение наивысшего человеческого счастья — это счастье служить другим людям и видеть результаты своей работы, решать реальные проблемы, браться за ситуацию, вот как мы любим докладывать: да, было — стало. Ребята берутся за то, что сейчас, условно говоря, в состоянии было, и неприглядно, и трудно, и вызывает негативные эмоции у людей, у жителей Дальнего Востока и Арктики. И когда у них в руках вот это было превращается в стало, услуги оказываются быстрее, объекты строятся дешевле, меньше ошибок допускают. Там, где не было энергии, появляется энергия, энергетика», — отметил во время дискуссии министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Специалисты востребованы на Дальнем Востоке

«Дальний Восток и Арктика — карьерный план, который можно построить достаточно быстро. Потому что субъекты нуждаются в специалистах. Нет борьбы. А с теми знаниями, которые сегодня даёт программа Муравьёв-Амурский, это на самом деле такой спецназ», — говорит временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн.

Поддержка малого и среднего бизнеса в Арктике

«Сегодня более 900 компаний в Архангельской области работают так или иначе в сфере таких услуг. И конечно же мы бы хотели, чтобы это сообщество, то есть все субъекты малого и среднего предпринимательства, нашли возможность пользоваться мерами поддержки и от государства, и от регионов для развития этих проектов», — высказал своё видение проблемы первый заместитель губернатора – председатель Правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев.

Карьерный трек с возможностью роста и развития в регионе

«С точки зрения именно удержания кадров в Арктике, в любом регионе, самое ключевое — это показать понятный долгосрочный карьерный трек. Если мы хотим, чтобы человек остался в регионе, давайте этот трек будет ростом галсами. Нет ничего плохого в том, чтобы поработать сначала в регионе, потом набраться опыта в федеральном министерстве, но потом вернуться. И в этом смысле, чтобы сформировать у человека желание вернуться, ему нужно показать эту траекторию. И, конечно, в дальнейшем взять на себя ответственность, чтобы его во всей этой траектории сопровождать», — предлагает заместитель губернатора Чукотского автономного округа Антон Яремчук.

Мультидисциплинарность и цифровизация повышают производительность труда

«Сегодня уровень автоматизации ледоколов высочайший. Естественно, требования растут колоссально. Но это касается не только атомного ледокола. Наша элита – это атомные станции, инженеры. IT-технологии становятся сквозным требованием. И программы, которые сейчас мы разрабатываем со всеми университетами в рамках передовых инженерных школ, включают в первую очередь блок цифровых компетенций. Рынок труда очень сильно меняется. И только лишь увеличением количества мы не решим. Поэтому повышение производительности труда возможно достичь за счёт внедрения новых технологий, безусловно, бережливых технологий. Переход на новый уровень автоматизации и цифровизации позволяет кратно увеличить производительность труда. Но это сразу новые требования и к инженерам, и к специалистам, и к рабочим», — отметил в своём выступлении заместитель генерального директора по персоналу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Татьяна Терентьева.

ПРОБЛЕМЫ

Проблемы адаптации кадров в Арктике

«Не будем скрывать, не всегда получается соответствовать ожиданиям, в том числе и по материальной компенсации. Нам приходится придумывать какие-то решения и по обеспечению служебным жильём, и по помощи с переездом. Вот простые человеческие проблемы решать. Для молодых, в общем-то, достаточно людей, у половины которых уже семьи, дети есть», — сказал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Недостаток квалифицированных кадров

«Всего 50 выпускников школы Муравьёва-Амурского в год. А нам нужно подготовить 60 тысяч. Нужно готовить сейчас команды, способные обучать непосредственно в субъектах Российской Федерации, те команды, которые будут сегодня работать и в Арктике, и на Дальнем Востоке», — отмечает временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн.

Недостаток квалифицированных кадров на госслужбе

«Мы постоянно говорим, кадров везде не хватает. Искренне считаю, что особенно на госслужбе. Я только два года фактически как орган исполнительной власти: очень много задач, которые отнимают весьма много времени, но не влияют на KPI», — поделился своими оценками заместитель губернатора Чукотского автономного округа Антон Яремчук.

РЕШЕНИЯ

Интеграция курсантов в практическую управленческую деятельность

«Мы стараемся максимально глубоко интегрировать курсантов в реальную работу управленческих команд, которые на муниципальном, региональном и федеральном уровнях решают практические задачи, решают проблемы. Мы построили программу обучения через проекты, которые курсанты готовят по заказам регионов, решая конкретные задачи регионов, и в тесной кооперации, в наставничестве с самими командами регионов, с нашим Министерством, со всеми вузами Дальнего Востока, а сейчас и Арктики, для того чтобы ребята по завершении этого года уже могли с места в карьер начинать работу на территориях», — отмечает министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Обучение кадров для интеграции в региональные команды

«Мы всем много говорим команды, команды, команды, но как это работает, никто не знает. Вернее, знают высококлассные специалисты, которых мы и привлекли. Ребят, которые прошли отбор в «Муравьёв-Амурском», нужно обучать тем командам, в которые они интегрируются», — говорит временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн.

Гибкие подходы в обеспечении развития инфраструктуры

«Это опережающее развитие инфраструктуры. То, чего не хватает на всех северных отдалённых территориях, — это поиск ресурсного обеспечения. Здесь нужны гибкие нелинейные подходы. Сегодня стандартных подходов с точки зрения ресурсного обеспечения для любого инфраструктурного объекта нет и быть не может ввиду объективных причин. Поэтому это общее правило, что необходимо находить те аргументы и убеждения для того, чтобы любой инфраструктурный объект, который является протяжённым, связывающим несколько регионов Арктической зоны, был поставлен на внимание федеральных органов исполнительной власти, федерального центра для поиска ресурсов для их решения», — сказал первый заместитель губернатора – председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев.

Привлечение и адаптация кадров в регионе через всестороннюю поддержку

«Важно привлечь инвесторов и сопровождать их от момента появления идеи до момента ввода объекта в эксплуатацию. Вот с человеком, которого мы привлекаем, будь то выпускник или не выпускник, надо сделать то же самое. И мы это, кстати, поняли, когда ваши выпускники приезжали. Мы их взяли и поняли, что нужно помочь с квартирой, рассказать вообще, чем в Анадыре заняться. Показать, куда сходить на обед, какие существуют для досуга возможности. Это очень важно, чтобы человек чувствовал, что о нём заботятся», — делится своим опытом заместитель губернатора Чукотского автономного округа Антон Яремчук.

Профориентация и стажировки важны для подготовки кадров

«Нам есть чем гордиться, есть что показывать, и мы это видим. Это наши профессионалы, которые, собственно, обеспечивают дуальную систему обучения. То есть, начиная с первого курса, они уже прикрепляются практически к предприятию и выбирают профессию, и получают наставника. И тут же, соответственно, у них не стоит вопрос в голове, а куда я пойду работать, какое у меня будет рабочее место и так далее. Профориентация, начиная со школы, где приходят руководители, рассказывают о предприятиях, о технологиях, о будущем, что их ждёт, на кого нужно равняться, и непосредственно стажировки и технические визиты являются важным элементом в системе подготовки кадров», — отмечает заместитель генерального директора по персоналу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Татьяна Терентьева.

Фото: https://forumarctica.ru/news/muravev-amurskij-2030-karera-v-arktike-i-na-dalnem-vostoke-vybor-silnyh/