«Мурман» - «Родина»: с новым хоккейным годом!

Первый рабочий день в наступившем 2023 году отмечаем не только созидательным трудовым настроем, но и поддержкой хоккейного клуба «Мурман», который продолжает выступление в XXXI Чемпионате России по хоккею с мячом в Суперлиге.

Сегодня, 9 января, ему предстоит домашняя игра с хоккейным клубом «Родина» из Кирова. В настоящее время мурманчане занимают десятую строчку в турнирной таблице и, конечно же, будут стремиться упрочить своё положение. Приглашаем поддержать мурманскую команду! Игра пройдёт на стадионе «Строитель» в 18.30.

Напомним, хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе отечественного спорта. Поддержка клуба обеспечивается средствами из регионального и муниципального бюджетов и силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнеров. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба стадион «Строитель» и содействуют развитию юношеского спорта.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250772%2Falbum-149919532_00%2Frev