«Мурман» – итоговый матч - болеем за наших!

В субботу, 27 февраля, в 13.00 на стадионе «Строитель» хоккейный клуб «Мурман» проведёт заключительный матч серии домашних игр в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом Суперлиги сезона 2020/2021. На этот раз соперником мурманских хоккеистов станет ульяновская «Волга».

«Играйте для Мурманска, играйте для тех, кто вас любит», - напутствовал наших хоккеистов президент ХК «Мурман» Александр Масько перед началом предыдущего матч с казанским «Ак Барс-Динамо», в котором была зафиксирована боевая ничья 4:4.

Делясь впечатлениями от этой игры, губернатор Мурманской области Андрей Чибис вспомнил недавнее блестящее вступление девичьей сборной Мурманской области по хоккею с мячом на турнире на призы Патриарха на Красной площади в Москве, когда юные северянки заняли второе место.

«Мы радовались за наших девчонок, которые побеждали в Москве. Хочется радоваться и за «Мурман», который земляки искренне любят и ждут от него ярких побед. Поэтому мы будем помогать клубу – принято решение выделить ему поддержку в сумме 10 миллионов рублей. Болеем за наших!», – отметил губернатор.

Как всегда, организаторы субботнего матча готовятся встречать болельщиков. Но в целях ограничения риска распространения новой коронавирусной инфекции при нахождении на стадионе необходимо соблюдать правила: использовать маску и сохранять дистанцию 1,5 метра.

Напомним, хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе. Поддержка клуба обеспечивается средствами из регионального бюджета и силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнеров. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба – стадион «Строитель» и содействуют развитию юношеского спорта.