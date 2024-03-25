Мурманчан беспокоит будущее состояние придомовой территории в разгар летнего сезона

Задать интересующий вопрос и обратиться за помощью могут жители в ходе живого общения с главами округов Мурманска. Такие встречи еженедельно проводятся по инициативе главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина.

Первая встреча в Октябрьском округе состоялась в прошлый вторник. Глава округа Елена Ширшова встретилась с жителями дома №38 по улице Академика Книповича. Основная тема обсуждения - содержание придомовой территории. Жители обратились и с другими вопросами, в их числе – капитальный ремонт кровли, демонтаж аварийной деревянной опоры освещения, капитальный ремонт лестницы и оборудование её пандусами для колясок со стороны торца дома к школе №43 по адресу ул. Академика Книповича, 36а, санитарная обрезка упавших деревьев. Также мурманчане беспокоятся о будущем состоянии придомовой территории в разгар летнего сезона. Они попросили главу округа взять на контроль ежегодную ситуацию с выкосом борщевика. Обращения взяты в работу.

Вторая встреча с мурманчанами в Октябрьском округе прошла в сквере городов-побратимов. К главе округа обратились обеспокоенные жители близлежащих домов по проспекту Ленина, 77 и улице Володарского, 13. Вопросы северян касались благоустройства придомовой территории.

Глава Ленинского округа Андрей Костин совместно с депутатами Совета депутатов города Мурманска Любовью Лычкиной и Александром Залесным встретились с жителями дома №29 по проспекту Героев-североморцев. Участники встречи попросили провести косметический ремонт подъезда и заменить в нём окна на металлопластиковые, провести капитальный ремонт кровли и фасада дома. Северяне пожаловались на некачественное содержание придомовой территории, в частности на проблемы с уборкой снега и его складированием. Кроме того, северяне были обеспокоены отсутствием пандусов и поручней на пешеходной лестнице. Работы были незамедлительно проведены - поручни и пандусы установлены.

Жители дома №32 по улице Достоевского задали вопросы главе Первомайского округа Александру Боянжу о благоустройстве территории. Во встрече принял участие и региональный координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Городская среда» Андрей Шишко. Мурманчане обратились к главе округа с просьбой закрыть колодец у дома №26 и провести расчистку крылец от снега и наледи у дома №18.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27000&page=1