Мурманчан и приморцев связал телемост «Герои давно отгремевшей войны»

Восхищение мужеством героев Великой Отечественной войны сплотило читателей детской модельной библиотеки-филиала №4 «Умка» в Мурманске и Центральной библиотеки города Приморска Запорожской области. Сегодня их связал телемост «Герои давно отгремевшей войны», приуроченный к 80-й годовщине Победы.

Несмотря на расстояние, семиклассники из Мурманска и учащиеся первых, пятых и седьмых классов из Приморска в равной степени прониклись уважением к защитникам нашей Родины, сражавшимся за её свободу и независимость.

С теплотой и гордостью юные мурманчане рассказали о советских военнослужащих, в честь которых названы улицы города-героя: командире пулемётного отделения 155-го стрелкового полка Анатолии Бредове, моряке-подводнике, командире 1-го дивизиона бригады подводных лодок Северного флота Магомете Гаджиеве, снайпере 8-й стрелковой роты 28-го гвардейского стрелкового полка Михаиле Ивченко; прочли стихи и, в свою очередь, послушали рассказы школьников из Приморска о Петре Нестеренко и других героях.

Ребята с берегов Азова прочли своим мурманским товарищам стихотворения «Иван Громак» Александра Твардовского, «Мы говорили с мамой о войне» Степана Кадашникова и другие.

Завершилось мероприятие обменом впечатлениями: каждый участник смог поделиться своими мыслями и чувствами о встрече и значимости сохранения исторической памяти.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29970&page=1