Мурманчан на фестиваль «Гольфстрим» доставят бесплатные автобусы

В этом году вновь будет организован бесплатный трансфер к Кольскому мосту и обратно.

Расписание отправлений:

— от Центрального стадиона (ул. Челюскинцев, 1) - в 11.00;

— от остановки «Улица Адмирала флота Лобова» - в 10.00;

— от остановки «Улица Героев Рыбачьего» - в 11.15;

— с правого берега моста на левый автобус доставит всех желающих - с 10.00 до 11.45.

Все рейсы — бесплатные.

Администрация города Мурманска призывает горожан приходить заранее: рекомендуется быть на месте посадки не позднее чем за 10–15 минут до отправления.

Трансфер осуществляется в обе стороны.

Расписание отправлений от Кольского моста:

— до Центрального стадиона (ул. Челюскинцев, 1) - в 15.30 и 16.30;

— до остановки «Улица Адмирала флота Лобова» - в 16.10 и 16.45;

— до остановки «Улица Героев Рыбачьего» - в 15.30 и 16.30.10.

Согласно постановлению администрации города Мурманска №5085 в ближайшее воскресенье будут освобождены от транспортных средств, а также запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца 14 сентября 2025 года на площади перед домом №1 по ул. Челюскинцев - с 1 до 12 часов.

Также будут введены временные ограничения движения всех видов транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца, 14 сентября:

— по ул. Прибрежной - от ул. Достоевского до ул. Баумана - с 6 до 20 часов,

— по левобережной транспортной развязке мостового перехода через Кольский залив со стороны федеральной дороги Р-21 «Кола» (место старта пробега) - с 00 до 16 часов,

— по мостовому переходу через Кольский залив - с 00 до 16 часов,

— грунтовой дороге, от съезда с ул. Подгорной (в районе автомобильного рынка) до мостового перехода через Кольский залив - с 00 до 20 часов.

Также будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств на грунтовой дороге, от съезда с ул. Подгорной (в районе автомобильного рынка) до организованного места стоянки у мостового перехода через Кольский залив - с 00 до 20.00 часов.