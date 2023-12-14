Мурманчан приглашают на бесплатные катки

Как сообщает администрация города Мурманска, они организованы на пришкольных стадионах следующих образовательных учреждений:

- ООШ №16 (ул. Лесная, 29), время работы с 15 до 21 часа;

- СОШ №21 (ул. Крупской, 26), время работы с 10 до 22 часов;

- ООШ №26 (ул. Павлика Морозова, 3а), время работы с 15 до 21 часа;

- СОШ №28 (ул. Чехова, 11), время работы с 10 до 22 часов;

- СОШ №31 (ул. Героев Рыбачьего, 58), время работы в будние дни с 15 до 22 часов, в выходные – с 10 до 22 часов;

- ООШ №37 (просп. Кирова, 37/27), время работы с 10 до 21 часа;

- СОШ №41 (просп. Героев-североморцев, 76/3), время работы среда с 16 до 20 часов, в субботу и воскресенье – с 12 до 18 часов;

- СОШ №44 (ул. Виктора Миронова, 5), время работы в будние дни с 14 до 20 часов;

- СОШ №49 (ул. Скальная, 12), время работы в будние дни с 15 до 20 часов, в субботу – с 13 до 20 часов, в воскресенье – с 11 до 20 часов;

- Гимназия №7 (ул. Олега Кошевого, 12а), время работы с 9 до 22 часов;

- Мурманский международный лицей (пр-д Ледокольный, 23), время работы в будние дни с 17 до 20 часов, в субботу – с 13 до 20 часов.

На территории СОШ №57 (ул. Сафонова, 11) каток откроется после 22 декабря. Работать он будет с 15 до 21 часа.

Кататься в отведенное для открытых посещений время могут все желающие.

Также в Мурманске открыты катки на стадионах «Льдинка» (ул. Беринга, 36б) и «Юность» (ул. Героев рыбачьего, 8а). Идёт подготовка льда на территории спорткомплексов «Авангард» (ул. Лобова, 51) и «Снежинка» (КП-2).