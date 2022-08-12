Мурманчан приглашают на День физкультурника

13 августа в 11.00 на Центральном стадионе профсоюзов праздничная программа откроется парадом участников Дня физкультурника.

Мурманчан ждут эстафеты для дошкольников, соревнования на беговелах, «Пожарная тяга», соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч», спортивные аттракционы для городских команд, веселые старты для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В 13.00 начнется футбольный матч между командами «Север» (г. Мурманск) и «Звезда» (г. Санкт-Петербург).

В 14.00 в сквере на улице Ленинградской состоится интерактивная программа для детей и подростков в рамках проекта «Лето в городе».

Проект «Подзарядка» стартует в 15.00 на площадке по адресу ул. Старостина, 3 и в 17.00 - в сквере на улице Зои Космодемьянской.