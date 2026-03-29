Мурманчан приглашают на День открытых дверей Росреестра

Во вторник, 31 марта, с 13.00 до 15.00 Управление Росреестра по Мурманской области проведёт День открытых дверей по вопросам государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Об этом сообщается в канале регионального управления Росреестра в MAX.

На вопросы граждан в сфере оформления прав на квартиры, дома, гаражи, земельные участки и другие объекты недвижимости ответит руководитель регионального Росреестра, главный государственный регистратор Мурманской области Анна Сергеевна Бойко.

Всех желающих ждут на Дне открытых дверей Росреестра по адресу: г. Мурманск, просп. Ленина, 45 (отделение МФЦ).

Как отмечает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, для получения более полной консультации рекомендуется представить правоустанавливающие документы на объект недвижимости.