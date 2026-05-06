Мурманчан приглашают на фотовыставку Банка России «Истории Победы»

В дни празднования годовщины Великой Победы Банк России подготовил для жителей и гостей областного центра тематическую экспозицию. В Центре опережающей профессиональной подготовки Мурманской области (ул. Инженерная, 2а/1) откроется фотовыставка памятных монет «Истории Победы».

На специальных фотопанно представлены увеличенные изображения памятных монет, сюжеты которых рассказывают о мужестве советского народа и ключевых эпизодах Великой Отечественной войны. В металле работы художников-медальеров запечатлели такие исторические вехи, как оборона Москвы, Сталинградская битва, танковое сражение на Курской дуге, снятие блокады Ленинграда и водружение Знамени Победы над Рейхстагом.

Каждый экспонат дополнен описанием исторического события, которому посвящена монета, а также подробными характеристиками самого денежного знака.

Экспозиция будет открыта для посетителей с 8 по 17 мая 2026 года. Вход свободный. (6+)

