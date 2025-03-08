Мурманчан приглашают на лекцию «Принцессы немецкие, судьбы русские»

Культурно-выставочный центр Русского музея приглашает 9 марта в 16.00 на лекцию «Принцессы немецкие, судьбы русские».

Трудно ли быть императрицей? Российской императрицей? Из маленьких, уютных немецких княжеств все они в ранней юности попали в необозримую, суровую, загадочную страну. Все они поднялись на самую вершину власти. Все были вынуждены мастерски играть свою роль.

Главной героиней встречи станет Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария Гессенская, – жена императора Александра II, будущая императрица Мария Александровна, её семейная жизнь, повороты судьбы, душевные переживания, благотворительная деятельность.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, участники мероприятия узнают об интересной истории «Портрета императрицы Марии Александровны» кисти Йохана Келера, который экспонируется на постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков» в главном здании Мурманского областного художественного музея. (12+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457269602%2Fd710a8a7f04dc410c9