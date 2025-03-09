Мурманчан приглашают на литературный урок-знакомство

11 марта с 12.20 до 13.05 в Модельной библиотеке-филиале №4 МБУК «ЦДБ города Мурманска» состоится литературный урок-знакомство «Мастер смешных рассказов и стихов Артур Гиваргизов».

В ходе мероприятия ребята узнают, что в 2025 году отмечается 60 лет со дня рождения русского детского писателя Артура Александровича Гиваргизова. Гостей библиотеки познакомят с биографией и творчеством детского писателя и поэта, а также с самыми известными произведениями Артура Александровича.

Участники встречи вместе с библиотекарем прочитают небольшие отрывки из его рассказов, обсудят прочитанное. В конце мероприятия ребята прочитают вслух необычные, но очень забавные стихотворения детского поэта. (6+)