Мурманчан приглашают на митинг, посвящённый Дню памяти и скорби

Торжественное мероприятие состоится 22 июня в 12.00 в областном центре у памятника «Воинам Полярной Дивизии».

Участники митинга почтят память героев, которые сражались на фронте и трудились в тылу. Митинг завершится акцией «Свеча памяти», посвящённой 85‑й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны.

У подножия памятника мурманчане возложат и зажгут свечи в виде цифры «1418», символизирующей количество дней, которые длилась война.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32676&page=1