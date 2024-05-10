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Мурманская область. Арктика (16+)10.05.24 18:00

Мурманчан приглашают на многочисленные мероприятия «Больших семейных выходных»

11 и 12 мая в городе Мурманске в рамках реализации проекта «Большие семейные выходные» пройдёт ряд мероприятий, приуроченных к Году семьи.

Так, отдел народного искусства и ремёсел ГОАУК «Мурманский областной художественный музей» (ул. Академика Книповича, 23а) подготовил для посетителей «Семейные посиделки» с мастер-классом.

В главном здании Мурманского областного художественного музея (ул. Коминтерна, 13) 11 мая в 12.00 состоится мероприятие с творческой частью в рамках семейного абонемента выходного дня «Музейная палитра» «Подсолнухи. Натюрморт по мотивам картины Винсента ван Гога». Ещё одно мероприятие для детей в рамках семейного абонемента выходного дня «Музейная палитра» «Набойка» состоится там же 12 мая в 12.00.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой (ул. Капитана Буркова, 30) ждёт мурманчан на семейный праздник «Мама бабушке сказала, брата папа научил» 12 мая в 13.00. 15 мая в 17.00 в библиотеке пройдёт творческая встреча-забава «Я тебя вижу!: весёлый семейный автопортрет».

11 мая в 12.00 ГОАУК «Мурманский областной драматический театр» (просп. Ленина, 49) представит спектакль «Чиполлино» (6+). 12 мая в 12.00 состоится показ спектакля «Иван-царевич и Серый волк».

В Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке (ул. Софьи Перовской, 21а) 11 и 12 мая пройдут информационная акция, экскурсии, мастер-класс, тренинг и другие мероприятия. Подробная афиша размещена на сайте библиотеки.

Областной фестиваль детских талантов «Я могу!» пройдёт 11 мая в 15.00 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. На концертную программу «Мелодии Победы» мурманчан ждут 12 мая в 17.00 в концертном зале Мурманской областной филармонии (ул. Софьи Перовской, 3).

Городские учреждения культуры также подготовили для жителей города разнообразные семейные программы.

11 мая в 12.00 ДК «Судоремонтник» (жилой район Росляково, ул. Заводская, 1) подготовил для гостей День семейного отдыха «Радуга выпускников».

11 мая в 14.00 в Доме культуры Ленинского округа (ул. Адмирала флота Лобова, 47) зрителей ждет концертная программа «Магия севера», приуроченная к Международному Дню танца.

11 мая в 18.00 в Центре современного искусства «СОПКИ 21А» (ул. Софьи Перовской, 21а) пройдёт фестиваль казачьей культуры «Казаки на Мурмане».

Мероприятия от библиотек города Мурманска.

11 мая с 10.00 до 18.00 состоится День открытых дверей «Вместе — дружная семья!» в информационном интеллект-центре филиала №12, (район Росляково, ул. Молодёжная, 13).

11 мая в 12.00 тематический досуг «Ромашковое настроение» проводят сотрудники библиотеки-филиала № 8 (ул. Морская, 5).

11 мая в 12.00 литературно-познавательная викторина «Джунгли во дворе» состоится в модельной библиотеке-филиале №12 (ул. Баумана, 24).

11 мая в 12.00 семейный мастер-класс по народной игрушке «Зайчик на пальчик» пройдёт в модельной библиотеке-филиале №17 (ул. Скальная, 13).

11 мая в 15.00 семейный праздник «Что важней всего на свете?» состоится в библиотеке-филиале № 2 (ул. Адмирала флота Лобова, 46).

11 мая с 14.00 до 16.00 пройдёт уличный фестиваль «Семья в теме», посвящённый Международному дню семьи. Фестиваль проводит информационный интеллект-центр филиала №6, (ул. Генерала Фролова, 4/6).

11 мая в 15.00 состоится игротека «Играем всей семьёй в любимые настолки» в модельной библиотеке-филиале №4 (ул. Капитана Пономарева, 9/5).

12 мая в 12.00 литературно-игровую программу «Счастливы вместе» проведут сотрудники библиотеки—филиала № 8 (ул. Морская, 5).

12 мая в 12.00 интерактивная семейная встреча «Если дружно, если вместе» пройдёт в модельной библиотеке-филиале №17 (ул. Скальная, 13).

12 мая в 12.00 на калейдоскоп выходного дня «Всей семьей в библиотеку», приглашают горожан сотрудники модельной библиотеки-филиала №4 (ул. Капитана Пономарева, 9/5).

12 мая в 13.00 библиопутешествие «Блеск кольца Золотого» пройдёт в Центральной детской библиотеке, (ул. Беринга, 28).

12 мая в 14.00 цикл громких чтений «Поэты детям» «Кто ходит в гости по утрам» проведут в библиотеке-филиале №7 (ул. Капитана Буркова, 11/18).

12 мая в 15.00 состоится комплексное занятие хобби-центра «Детская читальня» «Здравствуйте, Мэри Поппинс» в  модельной библиотеке-филиале №15, (просп. Ленина, 94).

12 мая в 15.00 на литературные игры «Вот и школа, ты готов?!» приглашают сотрудники библиотеки-филиала №3 (жилой район Росляково, ул. Заводская, 4/1).

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27331&page=1

 

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