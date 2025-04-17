Мурманчан приглашают на Областной краеведческий диктант

21 мая в 14 часов на площадках Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки, учреждений культуры и образовательных организаций Мурманской области состоится Областной краеведческий диктант.

В 2025 году проведение акции приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Стать участником мероприятия может каждый, обратившись в Мурманскую государственную областную универсальную научную библиотеку. Участие в диктанте является добровольным и бесплатным.

Культурно-просветительская акция проводится с целью повышения интереса к истории и традициям Кольского края; популяризации и повышения уровня знаний населения в области краеведения; популяризации и продвижения краеведческой литературы.

Диктант поможет проверить и объективно оценить свои знания в области краеведения. В ходе акции каждый участник выполняет одинаковые по уровню сложности тестовые задания, посвященные истории, географии, культуре, природным ресурсам Мурманской области.

Участники диктанта получают дипломы победителей и отличников и сертификаты участников, кураторы площадок — Благодарственные письма. Как сообщает администрация города Мурманска, имена победителей будут опубликованы 31 мая.

Приглашаем всех жителей нашего региона принять участие в акции.

Подробности по ссылке: https://www.mgounb.ru/kraevedcheskiy-diktant