Мурманчан приглашают на «Подзарядку»

В субботу, 11 сентября, в 15.00 на площадке во дворе дома №3 по улице Старостина и в 17.00 в сквере на улице Зои Космодемьянской состоится традиционное танцевальное мероприятие «Подзарядка».

Организатором праздника выступает МАУ «Центр организационно-методического обеспечения физической культуры и спорта «Стратегия».

Профессиональные хореографы учат горожан различным направлениям танцевально искусства, например, хип-хопу и рок-н-роллу.

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