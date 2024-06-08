Мурманчан приглашают на праздник, посвящённый Дню России

11 июня с 12.00 до 16.00 в парке культуры и отдыха «Патриот», расположенного в районе посёлка Кильдинстрой, состоится праздник, посвящённый Дню России. Организатор — Центр гражданско-патриотического воспитания МАУ МП «Объединение молодёжных центров».

Как сообщает администрация города Мурманска, в программе мероприятия:

— праздничный концерт — выступление молодёжных творческих коллективов;

— выставка оружия и военной техники: современное оружие времен Великой Отечественной войны, найденное в местах боев на Кольском полуострове, военная форма этого периода;

— мастер-классы по воркауту и показательные выступления спортсменов-гиревиков;

— мастер-класс по изготовлению магнитов-матрешек в национальных костюмах;

— мастер-класс и соревнования по разборке/сборке АК-74;

— спортивно-тактическая программа «Патриот» с применением оборудования для игры «Лазертаг»;

— полевая кухня;

— турнир по стрельбе из пневматической винтовки, пистолета и традиционного лука;

— спортивная программа «Патриоты ДОСААФ» (метание ножей и гранат, лазерный тир и т. д.).

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27508&page=1