Мурманчан приглашают на презентацию и обсуждение концепции благоустройства площади Пять Углов

10 декабря в 19.00 в конференц-зале делового центра «Арктика» архитекторы проведут общегородской проектный семинар вместе с жителями города, где обсудят концепцию развития центра Мурманска. На встрече представители петербургского бюро «ХВОЯ» представят проект и предложения по благоустройству площади «Пять Углов», улиц Самойловой и Воровского.

На семинаре каждый мурманчанин сможет предложить свои идеи и дать комментарии, замечания и предложения к проекту.

Концепция архитекторов является победителем Всероссийского архитектурного конкурса, она прошла строгий отбор экспертного жюри, оценка горожан – следующий важный этап. Результаты встречи позволят архитекторам доработать концепцию и реализовать проект с учётом мнения горожан.

Организаторы мероприятия – АНО «Центр городского развития Мурманской области» при поддержке Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области.

В связи с действующими в регионе противоэпидемическими правилами количество очных участников ограничено. Также будет организована возможность принять участие в формате конференции в ZOOM. Онлайн-трансляция будет доступна в группе Центра городского развития Мурманской области.

Обязательна предварительная регистрация по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWYkeDKtFp2ArfHIX6OH6PYwf5Jr-4w__nw1miWhazpqgb4g/viewform