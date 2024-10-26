Мурманчан приглашают на просмотр фильма «Илья Репин «Торжественное заседание Государственного Совета»

Мурманский областной художественный музей приглашаем 27 октября в 16.00 на просмотр фильма «Илья Репин «Торжественное заседание Государственного Совета» из видеоабонемента «Два гения русского искусства: Репин и Брюллов».

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, в 2024 году юбилей двух выдающихся художников: 180 лет со дня рождения Ильи Ефимовича Репина и 225 лет со дня рождения Карла Брюллова.

Создание столь масштабного полотна, как «Заседание Государственного Совета», потребовал большой подготовительной работы. Илья Репин создавал этот холст совместно с учениками Б. Кустодиевым и И. Куликовым в течение трёх лет (к тому времени у мастера начала отниматься правая рука)

Для этого были сделаны фотографии и живописные этюды с большинства членов Государственного Совета. Не все изображенные дожили до завершения картины – над Россией сгущались тучи революционного терроризма. Многие документы, связанные с историей создания и деятельностью высшего законодательного органа Российской империи, послужившие основой для работы И. Репина, хранятся сейчас в Российских архивах.

Уникальные документы и уникальное произведение живописного искусства можно было увидеть в комплексе на выставке, состоявшейся в честь 200-летия со дня учреждения Государственного Совета России.

Показы проходят на большом экране информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» в отделе «КВЦ Русского музея» (здание Мурманской областной филармонии, 2-й этаж). Продолжительность: 52 минуты.

Вход свободный. (12+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457267108%2Falbum-11742142_00%2Frev