Мурманчан приглашают на «Рождественские встречи»

День, 12 января 2025 года, наполнится теплом, радостью и музыкой, которая объединит людей и создаст атмосферу рождественского света и надежды.

Как пишет vk.com/odkkirova, жители и гости города проведут незабываемые минуты в компании с народным самодеятельным коллективом вокальным ансамблем «Встреча друзей», отметившим в 2024 году 65-летний юбилей. Лучшие новогодние песни и песни советских композиторов в исполнении коллектива подарят массу удовольствия и настоящий заряд позитива.

Фольклорный ансамбль «Беломорье» продолжит концертную программу «поморскими посиделками». Участники в традиционных костюмах исполнят рождественские колядки и песни, заведут хороводы, подарят «козулю» и тёплую атмосферу праздника.

Это будет не просто концерт, а настоящая рождественская встреча друзей, где каждый зарядится положительной энергией на весь год. (6+)

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457292192%2Falbum-23902826_00%2Frev