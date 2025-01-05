Мурманчан приглашают на рождественский концерт

Концерт, который состоится 10 января в 18.00, посвящён светлому празднику Рождества, организованному миссионерским отделом Мурманской епархии Русской православной Церкви. Он будет проходить в зрительном зале Центра современного искусства «СОПКИ.21А».

На концерте прозвучат сочинения Арканджело Корелли, Георга Фридриха Генделя, Иоганна Себастьяна Баха и Петра Ильича Чайковского на рождественскую тематику, а также популярные рождественские песни в переложении для квартета.

В концерте принимают участие солисты Мурманской областной филармонии.

Как сообщает vk.com/club, вход на мероприятие по пригласительным билетам. Забронировать бесплатный билет и задать вопросы о мероприятии можно по телефону 8 (921) 724-51-76. (12+)

Фото: https://vk.com/club196983427?z=photo-196983427_457245059%2F87e3b7b81a6da6d782