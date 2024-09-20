Мурманчан приглашают на субботник

Завтра, 21 сентября, в 10.00 на береговой линии Кольского залива в районе сопки Зелёный мыс, озёр Среднее, Ледовое, Глубокое, ручья Чистого, в зоне отдыха на Семёновском озере состоится общегородской субботник по санитарной очистке берегов природных водных объектов.

Участие в большой уборке примут сотрудники городских учреждений, предприятий и ведомств, а также неравнодушные мурманчане.

Каждому пришедшему будет выдан инвентарь. Сбор в 9.45.