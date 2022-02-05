Мурманчан приглашают на вечер саамской музыки

В субботу, 5 февраля, накануне празднования Международного дня саамов в Мурманске впервые состоится концерт живой музыки молодых саамских исполнителей «Са̄мь сумь е̄кьнэнч - вечер саамских мелодий». Жителей и гостей города прикоснуться к уникальной культуре коренного малочисленного народа Севера – саамов и насладиться этнической музыкой в современном стиле (г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 49, корп. 2, «Тундра»).

Роман Яковлев и Ярсэм Галкин, коренные жители Мурманской области, представители саамской молодежи, победители музыкальной премии «Sapmi 2021» на «Радио Швеции» совместно с единственным саамским битбоксером Иваном Афанасьевым исполнят традиционные саамские песни в современной аранжировке и сольные композиции. Творчество молодых людей направленно на сохранение саамского языка и привлечение внимания молодежи к его изучению.

Начало в 19.00.

Мероприятие проводится с учётом соблюдения всех противоэпидемических требований.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439003/#&gid=1&pid=1