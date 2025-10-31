Мурманчан приглашают на юбилейную X Всероссийскую просветительскую акцию «Большой этнографический диктант»Жители Мурманской области присоединяются к акции «Большой этнографический диктант»
Мурманская область. Арктика (16+)31.10.25 08:45

Мурманчан приглашают на юбилейную X Всероссийскую просветительскую акцию «Большой этнографический диктант»

С 1 по 8 ноября Федеральное агентство по делам национальностей проводит «Большой этнографический диктант» под девизом: «Народов много — страна одна!».

Акция объединяет участников по всей России и за её пределами, напоминая, как важно знать историю, культуру и традиции народов нашей страны.

Впервые диктант состоялся в 2016 году по инициативе Министерства национальной политики Удмуртской Республики и активной молодёжи региона, вдохновлённых идеей «Тотального диктанта». С тех пор проект стал ежегодным и приобрёл всероссийский масштаб.

Когда и где пройти:

С 1 по 8 ноября на официальном сайте https://miretno.ru

Что вас ждёт:

для участников до 16 лет — 20 общефедеральных вопросов;

для участников от 16 лет — 30 общефедеральных вопросов;

для участников, проживающих за рубежом — 20 общих и 10 уникальных вопросов.

Время прохождения: 45 минут.

Максимум: 100 баллов.

После завершения теста формируется электронный сертификат участника с указанием набранных баллов.

В этом году предусмотрена возможность сразу ознакомиться с правильными ответами и историческими справками со ссылками на источники.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31164&page=1

-

