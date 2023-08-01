Мурманчан приглашают обсудить благоустройство центральной площади

В августе в Мурманске пройдёт ряд встреч с жителями города по вопросу благоустройства площади Пять Углов. Организатор – Центр городского развития Мурманской области, – планирует получить широкий срез пожеланий граждан в этом значимом для жителей города-героя вопросе.

Встреч запланировано несколько:

2 августа приглашают к обсуждению представителей общественных организаций, маломобильных граждан, родительское сообщество и жителей старшего возраста города Мурманска. Ссылка для регистрации.

3 августа приглашают представителей молодежного сообщества, студентов, жителей города Мурманска. Ссылка для регистрации.

4 августа ждут представителей организаций и предприятий, расположенных в непосредственной близости от центральной площади, предпринимателей, сотрудников туристической индустрии, жителей областного центра. Ссылка для регистрации.

Место проведения всех мероприятий: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а, Мурманская областная научная библиотека, зал «Трансформер», 4-й этаж. Начало в 18.00.

Как отмечает Центр городского развития Мурманской области, количество мест в зале ограничено. Если вы не смогли зарегистрироваться в электронной форме, то это значит, что мест больше нет. Но доступна онлайн-анкета, которую можно заполнить в любое время и таким образом принять участие в совместной работе.

Заполнить физическую анкету можно будет в «Контейнер-холле» в часы его работы по адресу ул. Генералова, 22.

Напомним, площадь стала победителем Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства в 2023 году и планируется к благоустройству в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Фото: https://gov-murman.ru