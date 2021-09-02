Мурманчан приглашают обсудить развитие велоинфраструктуры

В столице Кольского Заполярья продолжается создание стратегии развития велосипедной инфраструктуры. До конца года компания-подрядчик должна определить не только трассировку велосипедной сети и расположение инфраструктурных объектов, но и внести изменения в проекты организации дорожного движения. Обязательно учитываются мнения горожан: подрядчик собирает отзывы и предложения, информирует о статусе работ.

В пятницу, 3 сентября, мурманчан приглашают на встречу с разработчиками. Жителей города попросят рассказать об опыте пользования велосипедом в Мурманске, а также поделиться идеями относительно развития велосипедного движения в городе. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/bN3PB5dLotxjaTnDA. Встреча состоится в конгресс-отеле «Меридиан» на ул. Воровского, 5/23 (малый зал, 4-й этаж), начало в 18.00.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в рамках плана мероприятий «Наш Мурманск» в областном центре в 2021 году реализован пилотный проект по созданию быстровозводимой велоинфраструктуры на проспекте Ленина. Пять километров дорожек нанесены по обеим сторона улицы. Увеличено количество станций проката и самих велосипедов. Теперь они доступны не только в историческом центре города, но также в Первомайском и Ленинском административных округах.