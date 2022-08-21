Мурманчан приглашают отметить День Государственного флага Российской Федерации

В Мурманске 22 августа возле дома №101 по Кольскому проспекту в 15.00 пройдёт акция «Триколор России». Волонтёры Молодёжного центра гражданско-патриотического воспитания будут раздавать мурманчанам ленточки и флажки, а также расскажут об истории праздника и значении цветов российского флага.

Как сообщает администрация города Мурманска, в 17.00 праздничное мероприятие состоится в сквере на улице Ленинградской.