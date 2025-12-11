Мурманчан приглашают подарить детям счастье
До 25 декабря в 10 молодёжных центров МАУ МП «Молодёжь51» проводится благотворительная акция «Подари детям счастье». Волонтёры принимают от всех желающих мурманчан и компаний города подарки для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
26 декабря добровольцы соберут их и направят в Мурманский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Ровесник». Помимо этого, для ребят будет устроен праздник со сказочным представлением и личным поздравлением каждого.
Как сообщает администрация города Мурманска, акция проходит девятый год подряд. В прошлом году подарков было собрано очень много – более 1500, поэтому их получили не только ребята из социальных учреждений, но и маленькие пациенты мурманских больниц.
К акции подключился глава города Мурманска Иван Лебедев. Вместе с коллегами руководитель муниципалитета передал волонтёрам игры и игрушки для ребят.
– Приглашаю всех накануне Нового года сделать доброе дело. Давайте творить чудеса своими руками! – обратился к мурманчанам Иван Леюедев.
Подарки в заводской упаковке принимаются до 25 декабря включительно в 9 точках:
– молодёжное пространство «СОПКИ» на базе Молодёжного центра гражданских инициатив, ул. Софьи Перовской, 39;
– молодёжное пространство «СОПКИ» на базе Центра профессионального развития молодёжи, ул. Марата, 16;
– молодёжное пространство «СОПКИ» на базе Молодёжного центра творчества и социальной адаптации, ул. Капитана Маклакова, 25;
– молодёжный центр гражданско-патриотического воспитания, ул. Бондарная, 10а;
– Центр психологической помощи молодёжи, пер. Якорный, 10;
– Центр развития волонтёрского движения, ул. Ломоносова, 17/1;
– Молодёжный спортивный центр, ул. Виктора Миронова, 8;
– Центр креативного развития молодёжи, ул. Шабалина, 39;
– Молодёжный центр профилактики, пр. Ледокольный, 7.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31493&page=1