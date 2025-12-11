Мурманчан приглашают подарить детям счастье

До 25 декабря в 10 молодёжных центров МАУ МП «Молодёжь51» проводится благотворительная акция «Подари детям счастье». Волонтёры принимают от всех желающих мурманчан и компаний города подарки для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

26 декабря добровольцы соберут их и направят в Мурманский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Ровесник». Помимо этого, для ребят будет устроен праздник со сказочным представлением и личным поздравлением каждого.

Как сообщает администрация города Мурманска, акция проходит девятый год подряд. В прошлом году подарков было собрано очень много – более 1500, поэтому их получили не только ребята из социальных учреждений, но и маленькие пациенты мурманских больниц.

К акции подключился глава города Мурманска Иван Лебедев. Вместе с коллегами руководитель муниципалитета передал волонтёрам игры и игрушки для ребят.

– Приглашаю всех накануне Нового года сделать доброе дело. Давайте творить чудеса своими руками! – обратился к мурманчанам Иван Леюедев.

Подарки в заводской упаковке принимаются до 25 декабря включительно в 9 точках:

– молодёжное пространство «СОПКИ» на базе Молодёжного центра гражданских инициатив, ул. Софьи Перовской, 39;

– молодёжное пространство «СОПКИ» на базе Центра профессионального развития молодёжи, ул. Марата, 16;

– молодёжное пространство «СОПКИ» на базе Молодёжного центра творчества и социальной адаптации, ул. Капитана Маклакова, 25;

– молодёжный центр гражданско-патриотического воспитания, ул. Бондарная, 10а;

– Центр психологической помощи молодёжи, пер. Якорный, 10;

– Центр развития волонтёрского движения, ул. Ломоносова, 17/1;

– Молодёжный спортивный центр, ул. Виктора Миронова, 8;

– Центр креативного развития молодёжи, ул. Шабалина, 39;

– Молодёжный центр профилактики, пр. Ледокольный, 7.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31493&page=1