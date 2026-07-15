Мурманчан приглашают погрузиться в мир русской глиняной игрушки в рамках цикла мероприятий «Музейное закулисье»

Вы когда-нибудь задумывались, как простые глиняные комочки превращаются в яркие, живые образы, которые радуют нас уже много веков? Какова история этих самобытных творений, и какие секреты хранит в себе народная глиняная игрушка?

Ответы на эти и другие вопросы будут даны 19 июля в 16.00 на мероприятии «Музейное закулисье» в Мурманском областном художественном музее. Его сотрудники откроют участникам встречи двери в прошлое и расскажут о том, как рождались, жили и передавались из поколения в поколение эти маленькие шедевры народного творчества. Состоится увлекательное путешествие, во время которого оживут старинные предания и раскроются тайны народных промыслов. Гостям музея расскажут о знаменитых центрах, таких как Дымково, Каргополь и Филимоново, и их неповторимых стилях.

Музейные рабочие покажут настоящие сокровища музейной коллекции, а посетители смогут прикоснуться к живой глине, почувствовать её податливость и даже подержать в руках настоящие глиняные игрушки, ощутив тепло рук мастера. Это будут удивительные истории и редкие факты, которые откроют для вас глиняную игрушку с новой стороны.

Мероприятие платное. Проводится для групп из 10 человек. Запись по телефону 45-63-10. (12+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457276538%2F4f20ac9da1eb0dc60c