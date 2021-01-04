Мурманчан приглашают поучаствовать в литературном челендже

3 января в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой стартовал челлендж «Я люблю судьбу свою…», посвященный 85-летию со дня рождения поэта Николая Рубцова.

Хотите поучаствовать в челлендже? Запишите своё любимое стихотворение Николая Рубцова или отрывок из него на видео. Видеозапись надо прислать до 15 января 2021 года на электронную почту kraimodub@yandex.ru . Видеоролики участников челленджа будут размещены на сайте библиотеки и в группе библиотеки.

Подробности о конкурсе - на сайте библиотеки: https://www.libkids51.ru/