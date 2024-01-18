Мурманчан приглашают принять участие в мастер-классе «Особенности проведения международных переговоров»

АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» приглашает экспортно ориентированные предприятия региона принять участие в мастер-классе «Особенности проведения международных переговоров».

Мероприятие состоится 30 января с 10.00 до 13.30 (регистрация участников с 9.30 до 10.00) в малом зале конгресс-отеля «Меридиан» по адресу: город Мурманск, ул. Воровского, 5/23.

Участие бесплатное. Предварительная регистрация по ссылке обязательна.

Спикер — Алексей Баранов, директор по экспорту компании «Vetbot». Компания успешно экспортирует свою продукцию во многие страны мира, и Алексей готов поделиться личным опытом, как быстро найти клиентов за рубежом.

На мастер-классе участники узнают, какие вопросы следует задавать во время переговоров с потенциальными иностранными партнерами. Также речь пойдет о наиболее распространенных ошибках при проведении встреч и о тактических приемах ведения бесед с потенциальными покупателями.

Кроме того, эксперт расскажет, как правильно презентовать цену и об эффективных приемах закрытия сделки.

Что важно: в рамках мероприятия предусмотрен интерактивный формат, в т.ч. работа в командах. В завершении встречи состоится сессия вопрос-ответ.

Для уточнения деталей просьба обращаться в Центр поддержки экспорта Мурманской области по телефону 8(8152)56-79-97 (доб. 204) и по электронной почте: info@export51.ru, а также в Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области по телефону 8(8152)48-65-37.

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области в информационно-консультационных мероприятиях по вопросам экспортной деятельности реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии регионального Министерства развития Арктики и экономики.