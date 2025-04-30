Мурманчан приглашают принять участие в общегородских субботниках

Глава города Мурманска Юрий Сердечкин пригласил мурманчан на весеннюю уборку, которая состоится 2 и 3 мая. Начало запланировано на 10.00.

— Каждую весну сотрудники администрации города Мурманска, подведомственных учреждений, организаций и предприятий выходят на улицы областного центра, чтобы в преддверии майских праздников привести любимый город в порядок после зимы, — отметил Юрий Сердечкин, добавив, что в каждой точке проведения субботников мурманчанам будет предоставлен инвентарь.

В областном центре мероприятия пройдут на участках во всех округах города.

2 мая:

— территория в районе Солнечного сквера (возле дома №23 по улице Марата);

— территория в районе домов №№1, 13 корп. 1 по проспекту Кольскому и прилегающие территории;

— территория в районе мемориального комплекса воинам 1-го корпуса ПВО (район Абрам-Мыс);

— зелёная зона в районе домов №№41, 43, 45 по улице Капитана Буркова;

— склоны в районе домов №№18, 19, 20, 21 по улице Воровского;

— зелёные зоны и склоны вокруг Мурманской областной детско-юношеской библиотеки (улица Капитана Буркова, 30);

— зелёная зона напротив домов №№33, 35, 39 по улице Капитана Буркова и прилегающая территория;

— зелёная зона в районе домов №№17/2, 17/3, 17/4 по улице Полярные Зори;

— территория районе дома №35 по проспекту Ленина;

— территория в районе дома №20 по улице Саши Ковалева.

3 мая:

— зелёная зона в районе дома №173 по проспекту Кольскому;

— территория в районе Кольского парка, у домов №№101-107 по проспекту Кольскому, и прилегающие территории;

— территория в районе здания №129/1 по проспекту Кольскому и прилегающие территории;

— зелёная зона в районе домов №№ 31, 33, 35, 37 по улице Челюскинцев, поворот на улицу Кильдинскую;

— территория в районе дома №8 по улице Карла Либкнехта;

— территория в районе дома №21а по улице Челюскинцев;

— территория вдоль дороги по улице Александрова (участок от пересечения с проспектом Героев-североморцев до поворота к дому №2 по улице Александрова);

— территория вдоль дороги по улице Александрова (участок в районе дома №24/1 по улице Александрова);

— аллея Полярной дивизии по проспекту Героев-североморцев.

Напомним, до 12 июня мурманчане могут принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни». Голосование проходит по ссылке.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29855&page=1