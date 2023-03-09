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Мурманская область. Арктика (16+)09.03.23 15:20

Мурманчан приглашают принять участие в выборе приоритетных мест для проведения работ по компенсационному озеленению

Как сообщает комитет по развитию городского хозяйства Мурманска, компенсационное озеленение проводится в рамках восстановления зелёных насаждений, которые пришлось вырубить в соответствии с Порядком осуществления сноса, пересадки, санитарной обрезки зелёных насаждений и компенсационного озеленения на территории города Мурманска, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 03.04.2008 №48-587.

Жителям города Мурманска предлагается определить приоритетные места для компенсационного озеленения, назначаемого в соответствии с Порядком за снос зелёных насаждений.

Голосование стартовало 9 марта на портале «Госуслуги».

Перечень мест компенсационного озеленения:

в Ленинском административном округе города Мурманска

территория МБДОУ г. Мурманска №34 (просп. Героев-североморцев, 9/3);

зелёные зоны в районе дома №7 по ул. Аскольдовцев;

зелёные зоны в районе домов №№35/1, 35–43 по ул. Аскольдовцев;

в Октябрьском административном округе города Мурманска

территория МБДОУ г. Мурманска №136 (ул. Мира, 5);

территория МБДОУ г. Мурманска №138 (ул. Мира, 25);

территория МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 5» (ул. Карла Маркса, 13);

в Первомайском административном округе города Мурманска

территория за остановкой общественного транспорта «Улица Шевченко» (северное направление);

зелёная зона со стороны главного фасада дома №40 по ул. Героев Рыбачьего;

территория МАДОУ г. Мурманска №151 (пр-д Молодёжный, 1).

Опрос продлится 30 дней. По итогам голосования для каждого административного округа города Мурманска будет определено одно приоритетное место для озеленения.

 

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