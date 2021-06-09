Мурманчан приглашают сажать деревья

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации в 2021 году проводится международная акция «Сад памяти».

В городе Мурманске высадка деревьев запланирована на 11 июня в 11.00 на двух территориях: Мемориальный комплекс, посвященный стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны; Аллея Полярной Дивизии, проспект Героев-североморцев.

В год 80-летия с начала Великой Отечественной войны акция имеет особое значение в контексте сохранения исторической памяти о подвиге советского народа. Приглашаем всех желающих принять участие в высадке деревьев.