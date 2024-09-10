Мурманчан приглашают сдать нормативы ГТО по виду испытания «Туристский поход»

5 октября состоится приём нормативов ГТО по виду испытания «Туристский поход» для мурманчан и гостей заполярной столицы с 12 до 59 лет. Маршрут пройдёт от территории спортивного комплекса Долина Уюта до озера Чайка.

Участникам предстоит сдать нормативы по преодолению естественных препятствий, вязанию узлов, транспортировке пострадавшего, ориентированию на местности, оказанию первой помощи, самопомощи, автономном пребывании в лесу и установке палатки.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, событие станет не только проверкой физических возможностей, но и прекрасной возможностью поделиться опытом и пообщаться с любителями походов. Принять участие могут не только профессионалы, но и новички.

Оставить заявку на участие можно до 28 сентября по телефонам: 8 (8152) 56-70-92, 8 (8152) 56-75-05 или отправив данные (фамилию, имя, отчество, возраст, контактный номер телефона) письмом на электронную почту: gto@csp51.ru.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/