Мурманчан приглашают встретить первый рассвет на Солнечной сопке

11 января на широте города Мурманска заканчивается полярная ночь. В этот день состоится традиционное мероприятие «Первый рассвет», приуроченное к первому восходу солнца, который можно будет наблюдать в 12 часов 29 минут, если небо будет ясным. Продолжительность светового дня составит 54 минуты.

«Уже в эту субботу жителей заполярной столицы и гостей города будут ждать горячий чай и развлекательная программа, которые помогут не замерзнуть и хорошо провести время вместе с единомышленниками. Обязательно одевайтесь теплее!», — написал мэр Мурманска Юрий Сердечкин в телеграм-канале.

Как сообщает администрация города Мурманска, время проведения мероприятия – с 11.30 до 14.00. Место проведения – площадка сопки «Солнечная горка» (1387 км Ленинградского шоссе, юго-восточное направление от комплекса «Кречет»). Гости праздника смогут принять участие в развлекательной программе, а также получить памятные

Напомним, в 2024 году мурманчане встречали первый рассвет после полярной ночи также 11 января. Тогда солнце светило всего 37 минут.