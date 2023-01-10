Мурманчан приглашают встретить первый рассвет нового года

11 января 2023 года на широте города Мурманска заканчивается полярная ночь. В этот день состоится традиционное мероприятие «Первый рассвет», приуроченное к первому восходу солнца, который можно будет наблюдать в 12 часов 43 минуты. Продолжительность светового дня составит 26 минут.

Как сообщает администрация города Мурманска, время проведения мероприятия – с 12.00 до 14.00. Место проведения – площадка сопки «Солнечная горка» (1387 км Ленинградского шоссе, юго-восточное направление от комплекса «Кречет»). Гостей праздника ждёт развлекательная программа.

Для обеспечения безопасности участников мероприятия будет организовано дежурство бригады скорой медицинской помощи, а также сотрудников правоохранительных органов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/2022/01/11/?newsid=21755&page=1