Мурманчан приглашают выбрать территории для размещения детских площадок

Сегодня на портале «Наш Север» стартовало рейтинговое голосование за территории для размещения детских игровых и спортивных комплексов в Мурманске.

Создание современных детских зон проводится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», стратегического плана «На Севере – жить» и мероприятий проекта «Наш Мурманск» за счёт областного и городского бюджетов.

Как сообщает администрация города Мурманска, до 9 апреля мурманчане могут выбрать до трёх локаций, где, по их мнению, не хватает современной игровой зоны. Перечень адресов сформирован по итогам встреч с жителями города в прошлом году.

«Детская инфраструктура – частый вопрос горожан. Места отдыха и развития для маленьких мурманчан. Мы определили 31 двор, где можно установить или заменить детскую, в отдельных случаях спортивную площадку. Часть территорий относились к многоквартирным домам, поэтому мы уже провели межевание территории. И если люди поддержат эти адреса, мы сможем оперативно начать работы – подготовка основания, благоустройство, видеонаблюдение, освещение. Центр городского развития закупит оборудование, которое мы установим. Это очень важный проект, я приглашаю всех мурманчан активно включиться в голосование», – рассказал Юрий Сердечкин.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24662&page=1