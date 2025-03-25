Мурманчан просят предложить идеи для возможного благоустройства пешеходно-рекреационной тропы

Администрация Мурманска продолжает подготовку заявки для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Местными жителями по итогам голосования, проводимого с 10 по 16 марта 2025 года на Платформе обратной связи, и рассмотрения обращений, поступивших в адрес администрации города посредством электронной почты, проектом для участия была определена территория пешеходно-рекреационной тропы от мемориала Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны до Семёновского озера.

Подача заявки на конкурс от Мурманска стала возможна благодаря решению Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, согласно которому с 2025 года города с численностью населения до 300 тысяч человек, а также опорные населённые пункты и исторические поселения федерального и регионального значения могут претендовать на федеральное финансирование проектов благоустройства в случае победы в конкурсе.

«По поручению Президента России Владимира Путина правительством Мурманской области проводилась работа по разработке мастер-планов для опорных населённых пунктов в Арктике. На одной из стратегических сессий с участием жителей и заинтересованных сторон при обсуждении мастер-плана Мурманской агломерации была определена потребность в формировании системы общественных пространств, объединённых единым рекреационным маршрутом. Участие Мурманска во всероссийском конкурсе позволит муниципалитету использовать механизм дополнительного источника финансирования для реализации мероприятий, предусмотренных мастер-планом в части комплексного развития территорий», – сообщила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова.

Следующий этап в подготовке заявки – выбрать мероприятия, которые целесообразно реализовать при благоустройстве выбранной территории. Высказать своё мнение по этому вопросу 19 марта мог очно каждый желающий в рамках проектной сессии в Центре управления регионом Мурманской области. Среди предложений звучало обустройство смотровой площадки, места для пикника, установка стелы на старте маршрута, навигационных знаков, создание велодорожки и установка качелей.

Сбор предложений продолжится до 7 апреля 2025 года, направить их можно в адрес администрации Мурманска сразу несколькими способами:

в электронной форме на электронную почту: krgh@citymurmansk.ru;

посредством прохождения опроса на Платформе обратной связи: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/504971.

Объявление итогов конкурса запланировано на осень 2025 года.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды является ежегодным и проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». По итогам прошлогоднего отбора, лучшими среди заявок от Мурманской области были признаны проект благоустройства общественной территории на улице Строителей в Полярных Зорях, проект второго этапа благоустройства Поморской набережной в Коле, проект благоустройства городского парка имени С. Бровцева в Мончегорске.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/