Мурманчан с Днём города поздравит Хор Турецкого

В субботу, 4 октября, город-герой Мурманск отметит 109-ю годовщину со дня основания заполярной столицы. К этому дню подготовлена насыщенная праздничная программа, которая охватит все округа областного центра. Это более 50 мероприятий на 9 тематических площадках, включая главную — у ГДЦ «Меридиан» и отдалённые районы, такие как Абрам-Мыс и Росляково».

Для молодожёнов этот день также станет особенным. В мурманском ЗАГСе все пары, которые заключат брак в эту субботу, получат памятный подарок от администрации города Мурманска, а сопровождать их торжество будут специально приглашенные мурманские музыканты.

На территории парка «Кольский» (просп. Кольский, 101) с 12 до 16 часов развернётся программа «Мурманск — город молодёжи». Для гостей будут организованы различные мастер-классы, в том числе по граффити, площадка предпринимателей сообщества Росмолодежь «Маркет молодых». В зоне для создания памятных фотографий и видео разместят фотостойку и видеоспинер 360, а молодые музыканты представят композиции в разных жанрах.

В Росляково на площади перед Дворцом культуры «Судоремонтник» с 12 до 15 часов состоится караоке-баттл «О любимом городе поём». В первом раунде участники исполнят популярные песни о Мурманске, во втором сразятся на музыкальных дуэлях. Победителей выберут вместе со зрителями.

Площадка «Мурманск — город детства» с 11 часов будет встречать гостей в детском городке «Сказка». До 13 часов всех пришедших ждут арт-мастерская «Искусство перевоплощения», интерактив «Мурманск в ритме детства» — спортивные и игровые активности для ребят младшего и среднего возраста, мастер-класс по созданию крафт-бирки с пожеланиями любимому городу, туристические станции «Турград: детская республика туризма», где юные мурманчане попробуют себя в топографии, вязке узлов, познакомятся с видами костров и научатся другим полезным для юного туриста навыкам.

Танцевально-вокальная площадка «Сказочный переполох» подарит гостям выступления и мастер-классы от творческих коллективов учреждений допообразования города Мурманска.

В районе Семёновского озера проведут ряд спортивных мероприятий. С 9 утра от мемориального комплекса мужеству и стойкости мурманчан в годы Великой Отечественной войны стартуют соревнования по ездовому спорту в дисциплине «кросс».

В 10.30 от той же точки запланирован старт в дуатлон-спринте: спортсмены пробегут 5 км, затем их ждёт заплыв на сапбордах на дистанции 2 км. В 10.40 стартуют участники трейл-забега. Их дистанция составит 5 км. Заплыв в холодной воде стартует в 12 часов от старого здания «Домика моржей».

Кроме того, 4 и 5 октября северяне примут участие в традиционных соревнованиях по бильярду.

Рядом, у остановочного комплекса «улица Юрия Гагарина» у Семёновского озера в 14 часов работу площадки «Мурманск — город друзей» откроет фестиваль национальных культур и концерт юных артистов. На лодочной станции детей и взрослых будут ждать надувные аттракционы и музыкальная танцевальная программа.

Для жителей района Абрам-Мыс организована площадка «Мурманск — город внимания к старшим». С 13 до 15 часов на площади перед ДК «Первомайский» пройдет развлекательная программа «Серебряный возраст в золотом Мурманске».

Для жителей Ленинского округа организована площадка «Мурманск — город любви и верности» у памятника «Ждущая». В программе: концерт, настольные и подвижные игры, армрестлинг, викторины, литературная минутка.

Большая концертная программа ждёт тех, кто проведёт этот день в центре города. В Центральном сквере у ДК имени С.М. Кирова с 14 до 17 часов хоры и солисты детских музыкальных школ и школ искусств выступят с номерами, посвященными любимому городу. Присоединятся к ним и участники мурманских групп «Музыкальный рубеж», «Роджеры», «Белые сопки». Там же, в Центральном сквере пройдут мастер-классы по изготовлению значков, технике пластилиновой живописи, рисованию на мольбертах.

Кроме того, будет организована выставка репродукций работ мурманских художников, а на огромной открытке размером 2 на 3 метра мурманчане смогут раскрасить фрагменты и написать пожелания родному городу.

Для детей там же проведут игровую программу «Сказочное путешествие по Мурманску» с участием ростовой куклы Бабы Яги, юным мурманчанам предстоит отгадывать загадки, поучаствовать в литературной викторине и эстафетах.

Рядом пройдёт семейная спортивно-игровая программа «Игры нашего двора»: можно будет раскрасить большое полотно с достопримечательностями Мурманска, создать огромный пазл или конструктор, сыграть в мега-дженгу. Самые артистичные смогут сыграть в «Крокодила» с заданиями, посвящёнными Дню города Мурманска.

На одной из самых проходимых аллей Центрального сквера откроется «Город профессий»: мурманчане смогут посетить развлекательные площадки, представляющие профессии города Мурманска.

На главной сцене праздника у ГДЦ «Меридиан» с 16 до 21 часа для мурманчан и гостей города выступят мурманские диджеи, творческие коллективы города и области, Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота, Хор Турецкого и заслуженный коллектив Республики Беларусь Белорусского государственного академического музыкального театра из города-побратима Минска. В завершение праздника состоится пиротехническое шоу.

Администрация города Мурманска обращает внимание автовладельцев на ограничения движения, которые будут введены 4 октября. Подробнее по ссылке.

