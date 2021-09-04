Мурманчан спросили – какой должна быть велостратегия города

В Мурманске продолжается создание велостратегии. Один из этапов – обсуждение с жителями. Первая встреча состоялась накануне в областном центре. На неё пригласили жителей города, общественников, которым проектировщики рассказали своё видение развития сети велоинфраструктуры во всех трех административных округах столицы Кольского Заполярья. Собравшиеся могли поработать в малых группах, высказать замечания, внести свои предложения в будущую схему движения.

Напомним, заказчиком разработки стратегии развития велоинфраструктуры в Мурманске является АНО «Центр городского развития». Компания «OTS Lab» выиграла конкурс на разработку данной стратегии и до конца года должна определить не только трассировку велосипедной сети и расположение инфраструктурных объектов, но и внести изменения в проекты организации дорожного движения.

Один из первых результатов по развитию велоинфраструктуры в Мурманске - это велодорожка на проспекте Ленина. Текущую реализацию специалисты называют первым этапом, поскольку наблюдаются различия с разработанным проектом организации дорожного движения.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, сейчас специалисты работают над созданием безопасных пересечений на перекрёстках между велосипедистами и транспортными потоками. Далее этот пункт станет обязательным в общей велостратегии. Ознакомиться с наработками можно на сайте: http://murmanskbike.ru.